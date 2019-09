Caso Ghoulam, altro no all'Algeria! Il terzino rifiuta la convocazione, preferisce lavorare a Castel Volturno

Non è ancora tornato il Faouzi Ghoulam che Carlo Ancelotti, il Napoli e l’Algeria aspettano con ansia da un po’. Beh, conoscendone l’orgoglio e l'infinita voglia di un riscatto atteso sin dal primo infortunio, è fuori discussione che a soffrire più di chiunque altro di questa situazione sia proprio lui, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Nel frattempo per la sua Nazionale è diventato un caso: dopo aver declinato la convocazione per la Coppa d’Africa, poi conquistata dai suoi colleghi, il mancino azzurro ha infatti declinato anche l’invito per l’amichevole di lunedì con il Benin. Era stato inserito nell’elenco e invece ha preferito fermarsi a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno: «Mi ha detto di non essere pronto fisicamente», ha spiegato infastidito il ct algerino Belmadi”