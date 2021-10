Caso ammutinamento, entro fine novembre la decisione su Allan! Gazzetta: il Napoli ha chiesto 24 multe, ma in tre saranno esentati

Napoli Calcio - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, arriverà entro la fine di novembre il lodo sull’arbitrato Allan, per la multa richiesta dal Napoli. Un lodo che farà giurisprudenza visto che il club ha attivato i collegi arbitrali anche per Hysaj e Maksimovic e il prossimo anno lo farà con altri giocatori in uscita.

"Ventiquattro le richieste di multe, ma tre giocatori saranno sicuramente esenti: Milik, che trattò la vicenda alla sua uscita, oltre a Mertens e Zielinski che al momento dei rinnovi dei rispettivi contratti hanno ottenuto di chiudere la vicenda, ma che hanno obbligo di riservatezza imposto dal club"