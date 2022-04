Caos Napoli, CorSport: contromossa De Laurentiis

Calcio Napoli - De Laurentiis è già nello stesso albergo di Spalletti. lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea come il presidente starà a Napoli almeno fino alla giornata di sabato per capire i mali della sua squadra.

"Ma il momento è «topico» e con la salute (pure quella finanziaria) non si scherza: la Champions è un passaporto per la felicità del bilancio, per una serenità interiore alla quale non può sottrarsi nessuno, Adl incluso ovviamente, che ha annunciato di sistemarsi a Napoli almeno sino a sabato, il giorno del «giudizio» e della sfida con il Sassuolo. Per le ultime cene, si aggiunga un posto a tavola. Ieri sera il presidente era già nello stesso albergo di Spalletti".