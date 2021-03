Campania in zona rossa! Dall'attacco a De Magistris alla richiesta di vaccini, De Luca torna a tuonare

Coronavirus Campania - Zona rossa in Campania dal prossimo lunedì. E' quanto annunciato dal governatore Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. Il Mattino riporta i motivi - oltre ovviamente ai contagi in salita - che hanno portato a tale stretta:

Troppa pressione sugli ospedali, scarsi controlli nelle grandi città con sindaci che volevano le aperture serali (con riferimento indiretto a Luigi de Magistris, ndr) e poche dosi di vaccino rispetto alla popolazione residente: le ragioni per Palazzo S.Lucia che inevitabilmente hanno condotto al cambio di colore. Come di consueto, De Luca ha vestito i panni del presidente di governo e di opposizione allo stesso tempo. Nella diretta facebook, ha aggiornato i cittadini sulle iniziative messe in campo, ma ha anche nuovamente attaccato il Governo Draghi per alcune scelte considerate discriminatorie nei confronti della Campania (appunto come la distribuzione dei vaccini).