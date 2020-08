Cambio modulo per il Napoli? CorSport: adesso che c'è Osimhen il compromesso sarebbe il 4-2-3-1!

Ultime notizie Napoli - Dentro ad un sistema di gioco, si nascondono le variabili più semplici (o anche le più complesse). L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha in testa un calcio, il 4-3-3, che ha avuto modo di elaborare e ritoccare, come racconta il Corriere dello Sport:

"Il desiderio di palleggiare ha riaperto al tridente classico e adesso che c’è Osimhen, il compromesso sarebbe il 4-2-3-1, da sostenere con una adeguata copertura (a destra, soprattutto), per non rischiare di ritrovarsi in inferiorità. Fabian o Elmas (e anche Zielinski) hanno nelle corde la capacità di cambiare la struttura, senza alterarla: perché quando il Napoli avrà il pallone, il sogno è di attaccare con parecchi uomini"