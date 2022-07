Novità nello staff del Napoli di Luciano Spalletti, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Staff Spalletti, novità Calzona

Come racconta il quotidiano, per Dimaro non è partito Francesco Calzona, collaboratore tecnico che la Federazione slovacca ha scelto come ct della Nazionale che fu di Hamsik. Su suggerimento di Marek. Al suo posto c'è Salvatore Russo detto Sasà, ex giocatore della Salernitana ed ex vice di Martusciello a Empoli.

