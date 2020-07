Il Mattino su Callejon: gol classico del suo repertorio, il suo taglio è letale!

Ultime notizie Napoli. Non si conosce ancora il suo futuro, ma nel frattempo Josè Maria Callejon non ha smesso di giocare ad alti livelli: ieri sera è arrivato il gol del momentaneo 1-0 in Napoli-Roma (poi terminata 2-1 con il gol decisivo di Insigne). Questa mattina il quotidiano Il Mattino esalta le prestazioni del giocatore spagnolo del Napoli.

Il Mattino oggi esalta Callejon

Tanti i tiri in porta, oltre ai due gol di Callejon e Insigne, una traversa di Milik, e tante parate decisive di Pau Lopez in Napoli-Roma 2-1, come racconta Il Mattino:

“Callejon sblocca, perfetta la deviazione sul cross: un gol classico del repertorio con taglio letale dello spagnolo che in scadenza di contratto sta giocando con la proroga fino al termine della stagione. Gol che arriva al decimo minuto della ripresa dopo una supremazia evidente degli azzurri”.