Calciomercato Napoli: un talento della Serie A nel mirino di Manna. Lo seguiva fin dai tempi della Juve

In attesa di definire tutti i dettagli contrattuali con Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna sta cominciando a sondare alcuni profili di mercato. Tra gli obiettivi c'è un esterno sinistro che ha fatto molto bene in questo campionato mettendosi in mostra con la maglia del Lecce. Il profilo in questione è quello di Patrick Dorgu.

Napoli interessato a Dorgu del Lecce

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda l'interesse del Napoli per Dorgu del Lecce: