Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha cambiato strategia sulle cessioni: un aspetto lo dimostra

Ultime calciomercato Napoli. La prossima potrebbe essere una sessione di calciomercato molto interessante per il Napoli. Con tanti addii (già concretizzati ed altri presunti), il presidente De Laurentiis potrebbe decidere per un cambio radicale nella rosa azzurra.

La strategia di calciomercato di De Laurentiis, come riporta Il Mattino, appare però cambiata rispetto agli scorsi anni. Soprattutto dal punto di vista delle cessioni:

E se non arriverà una cifra monstre, De Laurentiis non andrà certo alla ricerca di un compratore. Peraltro, lo dice la storia del Napoli: Cavani e Higuain, per esempio, sono andati via solo quando è stata versata la clausola. Penale che per Osimhen non è stata inserita, perché solo per Zielinski il Napoli ha inserito una clausola rescissoria di un certo spessore (110 milioni di euro).