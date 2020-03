Rinnovo Mertens, Tuttosport: biennale da 4,5 milioni, spuntano un bonus e un premio!

Calciomercato Napoli. Incontro tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo andato a buon fine. L'attaccante belga si prepara a restare in azzurro per altri due anni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

De Laurentiis, presente in tribuna sabato sera per la sfida contro il Torino, ha capito che questo poteva essere il momento giusto per arrivare ad una soluzione ottimale per tutti, anche alla luce dei messaggi d’amore che Mertens ancora continuava a lanciare: avrebbe potuto firmare con almeno altri 5 club dallo scorso 1° febbraio, ed invece era rimasto in attesa del faccia a faccia di ieri. L’incontro è stato cordiale e propositivo, al termine del quale è stata messa la parola “fine” al tira-e-molla sul rinnovo del contratto che scadrà il 30 del prossimo mese di giugno. De Laurentiis ha alzato l’offerta fino al punto sul quale Mertens avrebbe detto sì, con un accordo da 4,5 milioni di euro a stagione (per due stagioni) più un bonus da un milione ed un “premio” alla firma di circa 2 milioni. Tredici milioni complessivi per riacquistare un attaccante come non ce ne sono in giro, di quelli che (probabilmente) oggi il Napoli non sarebbe più nelle condizioni di mettere sotto contratto e che si appresta a diventare il bomber più prolifico in assoluto nella storia del club azzurro: ancora un gol e supererà Hamsik, appaiato a quota 121. Poi, si vedrà.