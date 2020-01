Tuttosport - Summit a Milano Giuntoli-agente Lobotka: lo slovacco arriverà a Castel Volturno entro venerdì

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli lavora incessantemente sul mercato per provare a colmare le lacune presenti in rosa. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione su Stanislav Lobotka, principale obiettivo del club partenopeo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"«Di mercato parlate con Giuntoli», ha tagliato corto Ringhio al termine della sfida contro l’Inter, ristabilendo anche il principio (stravolto con Ancelotti) che sia il direttore sportivo ad occuparsi delle trattative per gli acquisti e le cessioni. Ed il ds azzurro ieri non si è fatto pregare, è salito sul treno diretto a Roma per raggiungere nella sede della Filmauro il patron azzurro e l’ad Chiavelli. Sono ore cruciali per la definizione dell’acquisto di Lobotka, lasciato in tribuna nella sfida contro l’Osasuna, e che il Celta Vigo non vorrebbe cedere alle condizioni del Napoli, cioè 20 milioni tutto incluso e non i 20 più 5 di bonus richiesti dal club galiziano, con l’alternativa di ricevere una percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli però ha come alleato l’agente del centrocampista slovacco Branislav Jasurek che ieri ha incontrato Giuntoli a Milano e lavora ai fianchi del presidente Mourino. Gattuso aspetta Lobotka per completare il centrocampo e sarà accontentato, tra oggi e venerdì, con l’auspicio di convocarlo per la sfida di sabato con la Lazio e di vederlo in campo martedì in Coppa Italia col Perugia".