Calciomercato Napoli, la tesi di Tuttosport - Il club ha preferito risparmiare nella convinzione che si verificassero due cose

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport definisce come un vero e proprio rompicapo la situazione che sta vivendo in questo momento Antonio Conte. L'allenatore si ritrova una rosa praticamente decimata da infortuni e senza Kvaratskhelia ceduto al PSG. Una situazione davvero non semplice che potrebbe portare l'allenatore al cambio modulo domani contro la Lazio.

Lazio Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport:

"È un rompicapo che ha una genesi nel mercato di riparazione fatto con calciatori non prontissimi per una formazione che è da 15 giornate al primo posto. Il club ha preferito risparmiarsi, forse nella convinzione che Conte continuasse a fare miracoli e che nessun calciatore restasse vittima di infortuni. Così non è andata e, alla luce della corsa scudetto, il Napoli ha la panchina di minor valore rispetto alle altre due concorrenti al titolo: la squadra di Conte ha un ammontare di calciatori “alternativi” pari a 95,5 (i titolari valgono 252 milioni), la panchina dell’Inter vale 130,6 milioni (i titolari 159 milioni) e quella dell’Atalanta vale 133,5 milioni, cioè più della formazione titolare (130,5 milioni)".