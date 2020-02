CorSport - Mertens osservato speciale dell'Inter, piace anche a Juventus, Barcellona e United! Il belga non ha scartato l'ipotesi di rinnovo col Napoli

Calciomercato Napoli - Il futuro di Dries Mertens è ancora incerto. L'attaccante della SSC Napoli è in scadenza contrattuale: questa sera sarà osservato speciale proprio dell'Inter. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Stasera Dries Mertens avrà addosso gli occhi di Conte e della difesa nerazzurra, ma il belga sarà osservato con attenzione anche da Marotta e Ausilio che pensano a lui come rinforzo a parametro zero per il 2020-21. Mertens piace pure al Monaco e non ha scartato del tutto l’ipotesi di rinnovare con il Napoli, ma in questo momento per lui la tentazione di raggiungere a Milano l’amico Lukaku è fortissima. I due ne hanno parlato e il trentaduenne di Lovanio non è rimasto indifferente di fronte alle parole del gigante. Un approccio tra l’entourage di Dries e la dirigenza di viale della Liberazione c’è stato: si ragione sulla base di un biennale da 5 milioni netti a stagione più commissioni. E’ calda anche la pista che porta a Chong: lo United sta provando a convincerlo a rinnovare facendogli giocare qualche spezzone e portandolo in panchina. In più Barcellona e Juventus premono. L’Inter però ci crede. Idem per Kumbulla: Marotta e Ausilio pensano di averlo bloccato e di avere buone chances di acquistarlo".