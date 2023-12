CorSport - Idea Emre Can per il Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Idea Emre Can per il centrocampo del Napoli scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che evidenzia come quel settore di campo a disposizione di Walter Mazzarri abbia bisogno urgentemente di un rinforzo in grado di garantire muscoli e soprattutto un buon tasso d'esperienza. La partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa rappresenta un problema di non poco conto in questo momento per il Napoli.

Idea Emre Can per il Napoli

Dicevamo come quella di Emre Can sia, al momento un'idea che intriga il Napoli ma fino ad un certo punto. I tre nodi che bloccano gli azzurri sono relativi all'età del centrocampista turco-tedesco (30 anni), l'ingaggio da 4 milioni percepito attualmente al Borussia Dortmund oltre che la valutazione del cartellino fatta dal club tedesco (20 milioni). Per questo motivo, restano comunque in lista Soumaré e Hojberg.