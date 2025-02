C'è un ostacolo in più sulla marcia del Napoli oggi a Roma

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00

"C’è anche un ostacolo in più sulla marcia del Napoli, che per la sesta gara consecutiva fuori casa (dopo quelle sui campi di Udinese, Genoa, Fiorentina, Atalanta e Roma) non potrà contare sul sostegno della maggioranza dei suoi tifosi. Pure per la sfida di oggi pomeriggio contro la Lazio è stata infatti vietata per motivi di ordine pubblico la trasferta ai residenti in Campania, impossibilitati a viaggiare al seguito della squadra di Antonio Conte dalla partita del 1 dicembre scorso a Torino.



Proprio quel giorno ci furono dei tafferugli all’esterno dello stadio e da allora le restrizioni hanno smesso di essere l’eccezione per diventare la regola. Vano l’appello del tecnico azzurro, che aveva chiesto almeno identica severità per tutti. Per l’assalto al treno degli ultrà dell’Udinese contro quelli del Venezia ci sono stati infatti per ora otto arresti, ma non punizioni indiscriminate.



In Campania per colpa di pochi stanno invece pagando tutti e sarà lo stesso anche oggi all’Olimpico, dove il settore Ospiti sarà aperto solo ai tifosi del Napoli non residenti in Campania. Ma ne sono lo stesso attesi in tribuna almeno un migliaio, che cercheranno comunque di far sentire meno sola la squadra di Conte".