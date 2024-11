Buongiorno alla prima da ex: renderà la vita un inferno ad un granata, sembra insormontabile per tutti gli attaccanti di Serie A

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante del Torino Ché Adams sta affrontando responsabilità crescenti dopo l'infortunio di Duvan Zapata, nonostante un avvio di stagione da 4 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia in 14 partite. Ora arriva il Napoli, scrive Tuttosport.

Adams ha avuto il merito di calarsi perfettamente nel mondo Torino, ora però i guai arrivano pure per l'ex Southampton:

"Rischia di essere risucchiato nel mare di difficoltà che sta affrontando il Toro. Contro il Napoli troverà un ostacolo che oggi sembra insormontabile per tutti gli attaccanti del massimo campionato: Alessandro Buongiorno, il grande ex che sarà costretto a rendergli la vita un inferno. Dovrà svolgere un lavoro duro e frustrante, ma ogni palla che passerà dalle sue parti non dovrà essere sbagliata"