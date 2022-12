Da Genova - Bereszynski-Napoli, si attende il via libera: intanto il polacco è titolare nell'amichevole della Sampdoria

Notizie Napoli calcio. Ieri la Sampdoria è scesa in campo iin amichevole battendo per 3-0 il Ligorna. Sul terreno di gioco c'era anche Bereszynski, ad un passo dal Napoli con Zanoli che farebbe il percorso opposto in prestito.

Bereszynski-Napoli, le ultime

Il difensore polacco ed il giovane esterno azzurro (insieme con Contini), attendono il via libera da parte delle società. Ecco le ultime riportate dall'edizione genovese di Repubblica:

Bereszynski ha fatto il centrale a destra per tamponare l’emergenza. In serata visite mediche per l’attaccante Lammers, che arriva in prestito dall’Atalanta. Primo acquisto, domani potrebbe svolgere la prima seduta in gruppo. Ora si attende Zanoli, prestito dal Napoli, con tragitto opposto per Bereszysnki.