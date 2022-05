Multiproprietà Bari-Napoli, Repubblica annuncia: De Laurentiis ha già comunicato la scelta

Notizie Napoli calcio. La questione multiproprietà tra Napoli e Bari continua a tenere banco nei pensieri di Aurelio De Laurentiis. Il patron, impegnato nei vari ricorsi, avrebbe già fatto una scelta nel caso la cessione di una delle due società fosse inevitabile.

Tra Napoli e Bari la scelta è già stata presa da De Laurentiis, come annuncia l'edizione odierna di Repubblica;

La Filmauro ha comunicato al sindaco Antonio Decaro che nel 2024, se sarà inevitabile cedere una delle sue società, cederà il Bari. Decaro ne offrì la presidenza ai De Laurentiis il 31 luglio 2018, scegliendo tra 11 cordate. De Laurentiis si batte intanto per far abrogare la norma federale che vieta le multiproprietà. Spera ancora di portare in A il Bari, che il figlio Luigi non vorrebbe più cedere. È in sintonia con i tifosi e gli imprenditori di Bari da quando guida la società senza essere condizionato dal Napoli. Il Bari, secondo le intenzioni del sindaco, sarà assegnato ad un barese. Favorito è Molino Casillo, nuovo sponsor, gruppo da 1,4 miliardi di fatturato, primo al mondo nella intermediazione.