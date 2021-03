Bagni esalta Zielinski: "Uno come lui non ce l'h nessuno, è un calciatore di un altro pianeta! Ha dentro di sé giocate pazzesche, se se ne accorge il Real Madrid..."

Ultime notizie Napoli - Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Il Napoli le mette allegria.

«E’ in condizione, ha recuperato uomini importanti, si è rimesso a giocare bene ed è reduce da due vittorie in casa di Milan e Roma che testimoniano la bontà dell’organico e anche gli effetti del lavoro di Gattuso. La fortuna gli ha voltato le spalle, sottraendogli troppi calciatori e contemporaneamente. Il Napoli non è stato baciato dalla dea bendata»

Scelga un uomo simbolo per questa rimonta finale.

«Io ho il sospetto che uno Zielinski non ce l’abbia nessuno. Ha dentro di sé giocate pazzesche, la capacità di giocare con entrambi i piedi, una intelligenza che serve per fare la differenza. A volte mi viene anche il dubbio che neanche lui sappia quanto sia forte. E se dovessero accorgersene, Real Madrid o club di quel livello, potrebbero svegliarsi. Per me, stiamo parlando di un calciatore di un altro pianeta»