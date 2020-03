Auriemma su Tuttosport: "Se il Napoli dovesse chiudere sesto per Gattuso sarebbe un trionfo visto come era messa la squadra"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ritrovarsi sesto in classifica standosene (più o meno) tranquilli davanti alla tv. E’ successo ieri al Napoli, di nuovo in Europa League dopo i recuperi delle gare non giocate alla 26esima giornata ed in seguito alle sconfitte di Milan, Verona e Parma. Se la stagione si chiudesse così, la squadra di Gattuso sarebbe iscritta di diritto alla fase preliminare della seconda competizione continentale, niente per cui esaltarsi troppo, però dopo 88 giorni di guida sicura e costante, è riuscito a cancellare il periodo nero determinato da Carlo Ancelotti. Quando Ringhio mise piede nell’inferno che era scoppiato anche in seguito all’ammutinamento della squadra ed alle richieste di risarcimento del club, il Napoli era settimo in classifica, con 7 punti di distacco dall’Atalanta all’epoca sesta. E dopo appena 11 giornate di campionato, questo sesto posto va considerato come un vero trionfo, frutto di una costanza di rendimento che ha portato la squadra ad avere nelle ultime 9 partite (tra campionato, coppa Italia e Champions), 7 vittorie, un pareggio (con il Barcellona) ed una sola sconfitta contro il Lecce".