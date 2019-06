Auriemma: "Icardi domani incontra l'Inter, c'è anche il Napoli tra le squadra interessate: spunta anche un piano B all'argentino"

Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, i nomi per l'attacco del Napoli sono due: "Prendere Icardi è il desiderio di De Laurentiis ormai da tre anni a questa parte ed Ancelotti saluterebbe stappando champagne di fronte ad un arrivo tanto roboante. Il bomber argentino, scaricato da Conte, aspetta l’incontro di domani con Marotta ed Ausilio per stabilire il prezzo di cessione. C’è anche il Napoli in lista d’attesa, oltre alla Juventus ed alla Roma. Altrimenti, si proporrà l’offerta irrinunciabile all’Atalanta per riprendersi Zapata: 25 milioni più Inglese"