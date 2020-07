"Dovrebbe guidare i suoi, non lo fa! Serata da dimenticare": Koulibaly spacca i giornali, tante insufficienze nelle pagelle

Le pagelle di Atalanta-Napoli mettono in evidenza la prestazione negativa del difensore azzurro Kalidou Koulibaly.

Pagelle Koulibaly

Gazzetta dello Sport 5

“Spreca di testa due volte in attacco. Sul primo gol non chiude e tiene in gioco Pasalic. Dovrebbe guidare i suoi, non lo fa”

Corriere dello Sport 6

“È tornato ai suoi livelli, nonostante non tutto gli venga come dovrebbe, né in fase difensiva e né in quella offensiva. Ma almeno riesce a fungere da argine e a rappresentare un ostacolo”

Tuttosport 5

“Spreca due ghiotti colpi di testa, tiene in gioco Pasalic sull’1-0 e appare eccessivamente nervoso. Serata da dimenticare”

Il Mattino 6

“Il duello è quello previsto e forse anche voluto, contro Duvan. Scintille da subito, ma tiene bene nella prima parte di frazione. Guida la linea, facendola salire, scendere e stringere, scegliendo con il giusto timing quando spezzarla. Fa un solo errore, quando resta piantato e non mette in fuorigioco Pasalic nel gol che sblocca la gara”

Repubblica 5,5

Corriere della Sera 5