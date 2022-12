Anguissa, Lozano e Olivera in campo con il Lille? Ecco quando torneranno a disposizione di Spalletti

Dopo il Winter Football Series ad Antalya, il Napoli riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno due amichevoli allo Stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). Ne parla il Corriere dello Sport.

Anguissa, Lozano e Olivera con il Lille

“Tra venerdì e lunedì sono attesi anche i cinque uomini reduci dal Mondiale: Anguissa, Lozano e Olivera dovrebbero ricominciare ad allenarsi domenica, Kim e Zielinski martedì. Considerando la pausa e le tossine accumulate in Qatar, è impossibile anticipare la loro partecipazione nell'amichevole con i francesi, ma è ovvio che i primi tre hanno qualche chance in più di sfilare e dunque salutare l'anno e il pubblico”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli