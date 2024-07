Anguissa e Lobotka incedibili? La posizione di Conte

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Anguissa e Lobotka? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la decisione di Antonio Conte per quanto riguarda i due centrocampisti azzurri:

"C'è un reparto che già vive di certezze in attesa del mercato che svelerà il Napoli di Antonio Conte. Il centrocampo conosce i suoi riferimenti, saranno Lobotka e Anguissa, la coppia solida e stabile che per il quarto anno di fila si prepara a sistemarsi al centro della squadra, nel cuore della manovra. Simili e diversi, complici e complementari, Lobotka e Anguissa sono stati preziosi per lo scudetto e, dopo un'annata difficile, hanno voglia di ricominciare per dimenticare la delusione degli ultimi mesi".