Andrea D'Amico sicuro: "Amrabat e Kumbulla del Verona scalderanno il mercato estivo"

Calciomercato Napoli - Andrea D'Amico, agente di Criscito e Consigli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell'edizione odierna di Tuttosport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24.

Quali talenti scalderanno il mercato in futuro? "Sofyan Amrabat del Verona. Uno dei migliori centrocampisti box to box che ci siano in circolazione. Non credo che il Verona lo ceda a gennaio, ma in estate potrebbe essere un pezzo pregiato. E poi Kumbulla, un difensore del 2000 sempre del Verona. Occhio a Caleb Okoli dell’Atalanta e a Nicolò Fagioli della Juventus, un ragazzo che aveva colpito Allegri e che merita di trovare spazio, perché ha grande talento e può crescere".