Ancelotti voleva certe risposte in fase difensiva, CorSport: "Sarebbe il massimo ripetersi martedì, l’equilibrio comincia a tornare degno del potenziale offensivo"

Notizie calcio Napoli - L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti voleva certe risposte in fase difensiva, soprattutto in fase difensiva, e quantomeno la squadra è riuscita a chiudere la prima partita della stagione senza subire gol. Un grande passo in avanti dopo le 7 reti incassate nelle prime due giornate, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Sarebbe il massimo ripetersi martedì, notte di una sfida con il Liverpool davvero molto complessa e delicata in ottica Champions. La bella novità della prima al San Paolo: la porta del Napoli è rimasta imbattuta. E d’accordo, i meriti di Meret sono innegabili, però è altrettanto vero che gradualmente l’equilibrio comincia a tornare degno del potenziale offensivo. Il cantiere resta aperto, certo, ma i presupposti verso la prima di Champions non sono male”