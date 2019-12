Ancelotti torna al 4-4-2! CorSport: il mister continuerà a fare a modo suo, niente richieste illogiche ai calciatori

Si torna al 4-4-2, per provare a tracciare la strada che dovrà portare il Napoli fuori dalla crisi più nera e soprattutto più complessa e intricata dell’intera era De Laurentiis. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ci crede, ci crederà fino alla fine e non ha alcuna intenzione di arrendersi, però la squadra deve camminare al suo fianco.

Ancelotti torna al 4-4-2