Ancelotti-Napoli, undici azzurri amareggiati per l'epilogo della vicenda: il retroscena

Ultime Calcio Napoli - Il probabile addio di Carlo Ancelotti al Napoli non è un evento che piacerebbe a tutto lo spogliatoio. Mettendo da parte i dissidenti, ci sarebbe anche una parte del gruppo amareggiato per l'epilogo della vicenda come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

ANCELOTTI-NAPOLI: UNDICI CALCIATORI AMAREGGIATI PER L'EPILOGO