Amichevoli a 30-40 euro, Repubblica accusa: Napoli? Di rimetterci non se ne parla! Tocca ai tifosi sostenere, gli abruzzesi se ne lavano le mani

Il Napoli ha ufficializzato ieri i prezzi per assistere dal vivo alle quattro amichevoli in programma allo stadio Patini (mercoledì 27 luglio alle 20.30 contro l’Adana Demirspor Kulübü, domenica 31 luglio alle 20.30 con il Real Club Deportivo Mallorca, mercoledì 3 agosto alle 18.30 contro il Girona Futbol Club e sabato 6 agosto alle 19 contro l’Espanyol) e per i tifosi azzurri c’è stata la sgradevole sorpresa del caro biglietti: curve e distinti a 30 euro, tribune a 40 euro. Ne parla Repubblica.

Biglietti amichevoli Napoli a 30 e 40 euro

Un malumore tira l’altro, scrive il quotidiano:

"La capienza del Patini sarà ridotta da 7.500 a cinquemila posti ed è questo il motivo del forte rincaro dei prezzi. Gli organizzatori abruzzesi se ne sono lavati le mani, spiegando che l’intero incasso finirà al Napoli, che lo utilizzerà per coprire le spese di ospitalità per le squadre avversarie attese a Castel di Sangro. Il club ha preferito evitare una tournée estiva all’estero, di rimetterci però non se ne parla ed è per questo che adesso toccherà ai tifosi sostenere economicamente la società di De Laurentiis. Il tutto mentre ancora non è stata lanciata la campagna abbonamenti, già in ritardo"

