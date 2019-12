Il Mattino - Ieri De Laurentiis ha chiamato Spalletti ed Allegri: entrambi hanno detto no al Napoli!

Ultimissime Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis sembra non resistere più: adesso vuole le dimissioni di Carlo Ancelotti. Alla vigilia della gara col Genk si fa avanti l'ipotesi di un troncamento del rapporto con il tecnico di Reggiolo, vista la prova poco convincente del Napoli contro l'Udinese. L'edizione odierna de Il Mattino ha svelato alcuni particolari inediti.

"Ieri doppia telefonata: la prima ad Allegri e la seconda a Spalletti. Nessuno dei due ha dato la propria disponibilità. Aggiungiamo: al momento. Di sicuro arrivare a gennaio con Ancelotti e provare a sistemare le cose con il mercato non è un’opzione che il patron azzurro gradisce. L’ideale, per lui, è che arrivino segnali di riscossa per poter chiudere questa assurda stagione con Ancelotti e poi liquidarlo (questa è l’unica certezza di questa situazione) a maggio".