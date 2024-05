ADL ha scoperto il buco nero di Gasperini: vuole riscattare quel fallimento che gli brucia ancora

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis tenta Gian Piero Gasperini ed è pronto a convincerlo per farlo diventare il prossimo allenatore del Napoli. Svelato da Il Mattino cosa può fare la differenza in questa trattativa col Napoli.

Gasperini-Napoli, ADL lo tenta in un modo

Già oggi Gasperini si vedrà con Percassi. Non è convinto di lasciare l'Atalanta adesso. L'abbraccio dei tifosi è stato travolgente. Ma la verità è che De Laurentiis ha scoperto il buco nero di Gasperini: il fallimento all'Inter gli brucia ancora, l'etichetta di essere l'uomo giusto solo "in provincia" sono i motivi per cui non ha detto no al Napoli e ha preso tempo. Ma poche ore, perché Percassi proverà a convincere Gasp che la famiglia viene prima di tutto (ma non nel calcio).

De Laurentiis ha fatto la sua offerta: un triennale da 4 milioni di euro. Ma senza tutti quei bonus che invece gli garantisce l'Atalanta che in queste ore di euforia rilancerà: Gasp ha un altro anno di contratto e un rinnovo importante potrebbe essere la tentazione per non lasciare moglie e figli e andare con "l'altra". Percassi, il "babbo" bigotto è sicuro: «Sono sereno, non ci saranno problemi, resterà qui». Il sogno dell'Atalanta è di puntare allo scudetto. Con Gasp in panchina.