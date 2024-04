ADL può essere costretto a vendere Osimhen ad un prezzo più basso della clausola, la situazione

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è pronto ad aprire a sconti per la vendita di Victor Osimhen se nessuno si farà avanti per il prezzo della sua clausola rescissoria di 130 milioni di euro.

Calciomercato: Osimhen lascia Napoli, il prezzo

Napoli - Come scrive il Corriere dello Sport per il suo centravanti ADL non è intenzionato a fare sconti. O comunque non chissà quali e quanti: se Osimhen non andrà via per l’importo della clausola, la sua dovrà essere una cessione record. Quindi non basteranno i 90 milioni che ha intenzione di offrire il PSG. Si vedrà, si tratterà, la storia è soltanto al prologo e il grande giro dei centravati d’Europa non è ancora partito.