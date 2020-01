"Abbiamo toccato il fondo", faccia a faccia tra Gattuso e squadra: l'allenatore funge da psicologo per liberare la mente dei calciatori

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri mattina c'è stato un lungo confronto tra Rino Gattuso e la squadra nello spogliatoio di Castel Volturno. L'allenatore ha vestito i panni dello psicologo per capire la natura reale dei problemi che stanno bloccando la sua squadra.

"Gattuso ha altri problemi per la testa: c'è voluta un'ora e mezza di confronto per svelarli, la lettura di ogni statistica ma anche la ricerca delle cause di questo malessere i cui effetti sono nella personalissima classifica. Per novanta minuti, nel chiuso dello spogliatoio, Gattuso ha provato a fungere da psicologo, per arrivare alla natura stessa e dunque alla diagnosi sullo stato di incoscienza d'una squadra che non l'ha seguito. Anche lui si è lasciato andare quando invece sarebbe stato logico e sufficiente la razionalità. Gattuso ha chiesto cosa stia accadendo, se ancora a turbarli tra i retro-pensieri ci siano gli strascichi dell'ammutinamento, se magari ci sia il rigetto verso allenamenti invasivi"