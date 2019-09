San Paolo, De Luca incontra De Laurentiis: "Un miracolo da difendere, Ancelotti persona perbene". De Laurentiis: "Con la Regione mai stati problemi" [VIDEO CN24]

Notizie calcio Napoli - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della consegna degli spogliatoi dello Stadio San Paolo al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis:

“Una persona per bene, un signore come Carlo Ancelotti. Una cosa fatta con cuore? Una dichiarazione sbagliata (ride,ndr). Questo miracolo dobbiamo difenderlo, sinceramente non ci siamo mai fatti la guerra. Adesso si volta pagina, completiamo ciò che bisogna fare. Se fossi venuto qualche giorno fa, sarei rimasto impressionato anche io. Adesso in bocca al lupo al Napoli per Sampdoria e Liverpool”