Pioli allenatore del Napoli? Un intermediario si trova in città da diversi giorni: la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il nome di Stefano Pioli è in orbita azzurra per quanto riguarda la panchina della prossima stagione. L'allenatore potrebbe non essere riconfermato dal Milan dopo questa stagione ed il Napoli, qualora si verificasse questo scenario, potrebbe fare un'offerta. C'è poi un possibile indizio sulla pista Pioli fermo restando che non vanno trascurati i nomi di Antonio Conte e Vincenzo Italiano.

Stefano Pioli allenatore del Napoli?

Stando a quanto raccolto da CalcioNapoli24, un intermediario di Stefano Pioli si trova da diversi giorni a Napoli dove peraltro ha girato parecchio la città e non solo. Un indizio in chiave Napoli? Potrebbe, ma tutto dipende da cosa il tecnico farà in questa stagione con il Milan.