Napoli-Benevento, le probabili formazioni: Ancelotti si affida al 4-2-3-1, doppio ballottaggio in difesa! Inzaghi a caccia del risultato

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Prima uscita stagionale per la SSC Napoli di Carlo e Davide Ancelotti. Gli azzurri, in ritiro a Dimaro-Folgarida, si apprestano ad incontrare il Benevento di Pippo Inzaghi. Appuntamento alle 17.30 al campo di Carciato: già sold out la prevendita partita online nelle scorse settimane. Tantissimi i tifosi accorsi nel weekend per guardare da vicino le giocate dei propri calciatori del cuore.

COME CI ARRIVA IL NAPOLI - Seppur con una rosa decimanata, Carlo Ancelotti ha lavorato abbastanza nella prima settimana di preparazione estiva. Tantissimi i ragazzi della Primavera azzurra aggregati al gruppo della prima squadra. Proprio alcuni dei più giovani potrebbero avere l'opportunità di giocare, per qualche minuto, con i compagni di squadra più esperti. Ballottaggio aperto in difesa: Kevin Malcuit e Giovanni Di Lorenzo si contendono una maglia da titolare. Da capire le condizioni di Nikola Maksimovic: il centrale serbo, uscito acciaccato dalla sessione di allenamento mattutina di ieri, è adesso regolarmente aggregato in gruppo. Uno tra lui e Vlad Chiriches sarà schierato dal primo minuto.

COME CI ARRIVA IL BENEVENTO - La squadra di Inzaghi, impegnata in ritiro a Pinzolo, arriva a Dimaro dopo la straripante vittoria contro la squadra locale. Ben dodici le reti segnate contro il Pinzolo, con Pietro Iemmello sugli scudi. L'attaccante è andato in gol cinque volte. L'unidici iniziale schierato da Inzaghi si è piazzato in campo con il 4-3-1-2, con il quartetto difensivo composto da Maggio, Antei, Caldirola e Letizia. In mezzo al campo, Viola in posizione da playmaker e Del Pinto e Tello da interni. Roberto Insigne ha agito dietro la linea d'attacco composta da Armenteros e Coda. Probabilmente la squadra che scenderà in campo quest'oggi sarà la stessa vista nel primo test estivo.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI - (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Palmiero, Rog; Callejon, Verdi, Younes; Tutino. All.: Ancelotti .

(4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. All.: Inzaghi.

di Simone Guadagno.

