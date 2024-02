Le cinque intuizioni di Calzona oltre Mertens falso nueve | FOCUS

"Mertens non è stata l'unica invenzione di Calzona" ha dichiarato qualche giorno fa l'ex portiere azzurro Pepe Reina in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport (CLICCA QUI PER LEGGERE) prima del match di Champions League tra Napoli e Barcellona. Guardando la carriera di "Ciccio", come lo chiamano gli amici stretti, balzano agli occhi effettivamente altre 'calzonate' che spesso hanno cambiato anche la carriera in positivo di alcuni calciatori. Sull'argomento, anche per non essere ingenerosi verso Maurizio Sarri, va comunque rimarcata anche la bravura dell'attuale tecnico della Lazio di assecondare le intuizioni del suo storico vice. Nella conferenza stampa post Napoli-Barcellona, Calzona si è lasciato scappare che gli era balenata in mente la possibilità di un Raspadori mezzala, un'idea che provò Luciano Spalletti nella pausa Mondiale in Turchia ma che non è stata mai riproposta in gare ufficiale per ora.

Mertens non è l'unica invenzione di Calzona

Andando a guardare un po' lo storico del percorso di Francesco Calzona da vice di Maurizio Sarri ci sono davvero molte invenzioni come le ha definite Pepe Reina l'altro giorno sulle pagine del Corriere dello Sport. All'Empoli ci sono le storie di Elseid Hysaj e Mario Rui. L'albanese nasceva terzino destro, un calciatore da binario direbbero chi mastica calcio sotto l'aspetto tattico. Elseid fu trasformato in un jolly in grado di giocare anche a sinistra pur essendo di piede destro. Tra le altre cose, Hysaj trovò anche la gioia del primo gol tra i professionisti giocando proprio con l'Empoli in quella zona di campo nel campionato cadetto. Poi tocca a Mario Rui che arriva in Toscana dopo aver giocato praticamente sempre da centrocampista sinistro per le sue doti tecniche. Calzona e Sarri, anche sfidando i più scettici sulla fisicità del classe 1991 portoghese, decidono di abbassarlo nella linea difensiva ottenendo risultati molto importanti dall'attuale numero 6 del Napoli.

Sempre nel laboratorio Empoli non possiamo poi dimenticare la metamorfosi Maccarone che passò dall'essere un attaccante girovago per il campo a punta centrale prolifica. Mai Big Mac ebbe un rendimento realizzativo così alto in carriera. Tra le tante troviamo poi la scommessa Zielinski. Il polacco arrivò da Calzona e Sarri dopo la parentesi Udinese dove veniva utilizzato quasi da seconda punta o quantomeno dalla trequarti in su. L'intuizione di abbassarlo a mezzala ha cambiato la carriera di Piotr che proprio grazie a questa 'calzonata' è diventato ciò che è stato in questi anni. Di Mertens si è detto già tutto, ma l'ultima intuizione fu quella di Allan. Il brasiliano fu ingaggiato dall'Udinese dove giocava mediano centrale in una linea a cinque. Nel 4-3-3 sarrista, Allan fu dirottato a mezzala destra diventando una delle colonne portanti di quel Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA