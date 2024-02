Reina: "Mertens falso nueve non fu l'unica intuizione di Calzona! Ho solo un rammarico di Napoli, il mio pronostico per stasera"

Pepe Reina ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato della sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona che si giocherà questa sera alle 21 allo stadio Maradona. L'ex portiere azzurro ha toccato anche altri argomenti. Di seguito i passaggi più importanti evidenziati dalla redazione di CalcioNapoli24.

"I quattro club che mi hanno segnato di più: il Barça mi ha formato come persona e lanciato in Liga; con il Liverpool ho raggiunto il top della carriera; Napoli è dove mi sono sentito più amato, ho avuto un divertimento speciale fuori e dentro il campo, ma resta il rimpianto di non aver vinto lo scudetto"

Mandi un “suerte” a Calzona, ne avrà bisogno.

«Ciccio merita da tempo una chance così. Era nei piani da tanto: ha fatto un grande percorso e tagliato un traguardo meritato dopo anni al fianco di Sarri. Un grandissimo in bocca al lupo a lui, allo staff e alla squadra».

Dries centravanti è un made in Calzona.

«Non fu l’unica intuizione: fece tantissime cose, all’epoca di Sarri. Ha meriti straordinari: un assistente con questi colpi ti dà una mano enorme».

Osiamo: chi vince?

«Non lo so. Non lo so. Per abitudine, nel senso che è più abituato a certe partite, potrebbe essere il Barça. Vive un momento meno complesso, mentre il Napoli ha già cambiato tre allenatori. Però non è detto: se Ciccio, la squadra e il Maradona fanno tutto per bene, allora potranno fare festa».