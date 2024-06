La Manna...ia può liberare quasi 50 milioni: la possibile evoluzione del monte ingaggi SSC Napoli | FOCUS

A quanto ammonterà, in cifre, la rifondazione del Napoli targato Antonio Conte? De Laurentiis ha fatto capire che l’organico della prossima stagione sarà per gran parte nuovo. Andranno via tutti quei calciatori che ritengono chiuso il loro ciclo in maglia azzurra. L’obiettivo comune è quello di liberarsi degli scontenti per non ripetere gli errori commessi nell’ultima stagione. Chiaramente, la parola rifondazione non vuol dire svendita totale. Questo vale per ogni calciatore messo in lista di sbarco.

In queste settimane abbiamo letto tanti nomi di calciatori che sarebbero in procinto di lasciare Napoli nella prossima finestra estiva di calciomercato che sta per aprirsi. Partiamo da una certezza, tra calciatori svincolati e quelli non riscattati dai prestiti, il club siamo già a 14 milioni lordi di stipendi in meno.

La sforbiciata più sostanziosa arriverà certamente dalle cessioni in prestito oppure a titolo definitivo. Se davvero sono in uscita Osimhen, Di Lorenzo, Mario Rui, Lindstrom, Simeone, Ostigard, Juan Jesus, Natan, Zanoli e Gaetano, il Napoli darebbe un taglio cospicuo al monte ingaggi. Nello specifico, se partissero realmente i calciatori citati, il club abbatterebbe 33 milioni lordi di costo della rosa. Considerando anche il dato relativo agli svincolati, complessivamente il costo si alleggerirebbe di 47 milioni lordi.

Fermo restando che il calciomercato resta imprevedibile in entrata quanto in uscita, se realmente Manna riuscisse a sfoltire la rosa tagliando il monte ingaggi lordo pari alla cifra stimata in precedenza, sarebbe un’ottima base sulla quale poi innestare acquisti mirati ed in linea con il budget fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Non sarà semplice anche perché l’ultima stagione ha creato disastri anche per quanto riguarda la valutazione dei cartellini i quali si sono deprezzati in maniera importante. La mancata partecipazione alle coppe europee avrà comunque un suo peso nell’immediato.