La domanda che tutti vorrebbero fare a Marocchi

Il Napoli vince ancora, ma il partito degli irriducibili sostenitori del crollo dell'impero partenopeo resistono ancora. A prendere la tessera di questo nuovo fronte sportivo c'è Giancarlo Marocchi il quale ha chiesto ad Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo che sfiderà il Napoli venerdì prossimo al Mapei Stadium: "Vuoi promettere al campionato che batterai il Napoli?". Una battuta che ha suscitato non poco fastidio tra i tifosi azzurri. Marocchi, così come tanti addetti ai lavori, spera in un campionato riaperto per il primo posto. Un po' per avere più interesse. Per carità, punto di vista rispettabile. Verrebbe però da chiedersi come mai il buon Marocchi, quando la Juve di Antonio Conte faceva 102 punti, elogiava i bianconeri senza sperare in un crollo per rendere la serie A più interessante. Perchè adesso gufa il Napoli e tifa Sassuolo?

La verità, piaccia o meno, è che più sperano nel crollo del napoli e più Spalletti ed i suoi ragazzi restano in piedi più forti che mai. A gennaio avevano pronosticato già la resa incondizionata dei partenopei con tanto di tabelle pro Inter, Milan e Juventus. Abbiamo letto prime pagine di quotidiani nazionali che ci dicevano che ormai il sorpasso era cosa fatta. Una narrazione lontana anni luce dalla realtà. Una mistificazione per dare il contentino al bacino d'utenza delle squadre del Nord che storicamente si sono divisi più scudetti di tutti.

L'articolo 21 della Costituzione, ce l'ha ricordato anche Roberto Benigni la scorsa settimana al festival di Sanremo, recita sulla libertà di pensiero ed espressione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Sul Napoli, la libertà di pensiero è stata ampiamente rispettata. Talvolta anche con pensieri piuttosto fantasiosi. Marocchi e soci se ne facciano una ragione: il Napoli è forte. Non c'è gufata che possa tenere botta davanti a tanta bellezza e forza d'urto.



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

RIPRODUZIONE RISERVATA