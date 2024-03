Infortunio Kvaratskhelia, nota SSC Napoli: "Forte contrattura all'adduttore della coscia sinistra"

Infortunio Kvaratskhelia: arriva il comunicato della SSC Napoli con l'esito degli esami dopo il problema rimediato in nazionale e in vista di Napoli-Atalanta.

Infortunio Kvaratskhelia, la nota della SSC Napoli

Ecco quanto si legge dal sito ufficiale del club partenopeo:

Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il PinetaGrande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra.

Napoli-Atalanta, Kvaratskhelia ci sarà?

A questo punto Kvaratskhelia ce la farà per il match di sabato al Maradona? La buona notizia è che non si tratta di un infortunio serio, tuttavia i tempi brevi spingono comunque verso un forfait. Anche se solo a scopo precauzionale, salvo sorprese, probabile che il 23enne rimanga ai box per questo giro seppur decisivo per continuare a sperare nell'Europa.