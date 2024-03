Corsa Champions, ci si gioca il sesto posto in Napoli-Atalanta: dati e calendario a confronto

Napoli - Napoli che inizierà dopo la sosta delle Nazionali le sue 9 finali per la corsa Champions League. Servirà una rimonta storica della squadra allenata da Calzona considerando le rivali che sono davanti in questo momento e che sono anche in ottima forma. Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina gli scontri diretti del Napoli in questo rush finale di stagione, 3 su 4 in casa.

Corsa Champions, la prossima sarà Napoli-Atalanta

Sarà l'Atalanta il prossimo avversario del Napoli in campionato per provare la rimonta della corsa Champions. Bisognerà iniziare a vincere per gli azzurri ma non sarà facile, perché di fronte ci sarà una squadra come quella di Gasperini che si conferma da anni tra le migliori in Italia e le più difficili da affrontare. 14 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte in campionato per la squadra bergamasca che si affiderà ai suoi migliori giocatori.

Contro il Napoli ci saranno Ademola Lookman che ha messo a segno 9 gol e 3 assist in stagione al momento. C'è poi Charles De Ketelaere con 10 gol e 7 assist, Teun Koopmeiners con 12 gol e 4 assist. Infine, Gianluca Scamacca con 9 gol e 4 assist.

Classifica Serie A, Napoli-Atalanta vale il 6 posto

Questa la classifica di Serie A con il Napoli che per la corsa Champions League dovrà provare a rimontare sul 4 o 5 posto che attualmente sono distanti 9 e 6 punti, con anche scontri diretti da giocare con le squadre interessate. Questa la classifica Serie A:

Inter 76 punti (Champions League) Milan 62 punti (Champions League) Juventus 59 punti (Champions League) Bologna 54 punti (Champions League) Roma 51 punti (Champions League, in attesa di conferma della classifica finale del Ranking Uefa) Atalanta 47 punti* Napoli 45 punti Lazio 43 punti Fiorentina 43 punti* Monza 42 punti Torino 41 punti Genoa 34 punti Lecce 28 punti Udinese 27 punti Cagliari 26 punti Verona 26 punti Empoli 25 punti Frosinone 24 punti Sassuolo 23 punti Salernitana 14 punti

* Atalanta e Fiorentina con una partita in meno da dover recuperare.

Calendario Napoli e Atalanta: il confronto per la corsa Champions

Champions League - Questo il calendario del Napoli confrontato con quello dell'Atalanta per la corsa Champions League, azzurri impegnati solo in campionato, mentre la Dea dovrà affrontare ancora partite extra campionato con Europa League e Coppa Italia:

Il 30/03/2024 alle ore 12:30 in Serie A Napoli - Atalanta

Il 07/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A Monza - Napoli

Il 14/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A Napoli - Frosinone

Il 21/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A Empoli - Napoli

Il 28/04/2024 alle ore 18:00 in Serie A Napoli - Roma

Il 05/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A Udinese - Napoli

Il 12/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A Napoli - Bologna

Il 19/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A Fiorentina - Napoli

Il 26/05/2024 alle ore 18:00 in Serie A Napoli - Lecce

Calendario Atalanta: