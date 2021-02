Incrocio ADL-Gattuso negli spogliatoi di Bergamo, saluto rapido un'ora dopo la fine di Atalanta-Napoli: ecco la speranza del patron [ESCLUSIVA]

Napoli - stamane l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sportaveva riferito che il presidente Aurelio De Laurentiis al termine del primo tempo di Atalanta-Napoli, sul punteggio momentaneo di 2-0 a favore dei padroni di casa, avesse abbandonato il Gewiss Stadium di Bergamo. Come già riferito dal collega di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino, i fatti sono andati in modo diverso.

Gattuso Napoli

Ultime Notizie, De Laurentiis incrocia Gattuso dopo Atalanta-Napoli

Fonti ufficiali della SSC Napoli, contattate da CalcioNapoli24, non solo hanno smentito tale tesi di Gazzetta, ma hanno aggiunto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha atteso addirittura un'ora dopo il fischio finale, che la carovana azzurra abbandonasse l'impianto di Bergamo. Il presidente e Gattuso si sono incrociati e salutati, inevitabile il dispiacere per il mancato accesso alla seconda finale consecutiva, ma nulla di nuovo sui rapporti tra le parti.

De Laurentiis

Napoli, gli obiettivi chiesti da De Laurentiis a Gattuso

Il vero obiettivo stagionale del Napoli resta la qualificazione in Champions League per l'edizione 2021/22 e che il percorso d'Europa League vada avanti il più possibile, magari raggiungendo la finale di Danzica, poiché futuristicamente in ottica Ranking, i punti raccolti nelle competizioni UEFA, potrebbero rivelarsi decisivi per la presenza degli azzurri, in un ipotetico progetto di Superlega o nuovo format Champions.

Il presidente, come sta accadendo nell'ultimo periodo, all'intervallo, ha abbandonato la tribuna, visto il freddo pungente di Bergamo, rifugiandosi negli spogliatoi in compagnia del capo della comunicazione della SSC Napoli, Nicola Lombardo. Dove ha deciso di assistere alla seconda parte di gioco bevendo un te caldo. Per tanto, quello che poteva rivelarsi un caso, nei fatti non lo è. L'incrocio con Gattuso si è materializzato sotto gli occhi di tutti, anche in presenza di Gasperini e dei funzionari della Lega calcio.

De Laurentiis Gattuso

Napoli calcio, cosa spera De Laurentiis

Il presidente auspica un'inversione di rotta nell'immediato e che accada già nella prossima sfida di Serie A contro la Juventus.

