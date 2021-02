Esonero Gattuso? CorSera: Ringhio rischia! Filtra la volontà di ADL, una variabile decisiva

Napoli calcio ultimissime noizie - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera dopo la sconfitta senza attenuanti contro l'Atalanta nella gara di ritorno di coppa Italia per 3-1 la posizione dell'allenatore azzurro Rino Gattuso sarebbe davvero in bilico. Sarebbero in corso valutazioni del club, la cui la volontà, al momento, sarebbe quella di non stravolgere nulla e arrivare fino al termine della stagione con l'assetto attuale

