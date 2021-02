Il Napoli mette nel mirino il giovanissimo Kayode del Gozzano, ma non ci sono solo gli azzurri

Napoli Calcio - Il Napoli continua a lavorare sul mercato e non solo per la prima squadra, anzi. E' da tempo che il club di De Laurentiis è alla ricerca di profili validi anche per la Primavera, di calciatori giovani che possano crescere o a Napoli (nel settore giovanile) o nel Bari che milita in C.

Kayode seguito dal Napoli

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, Cristiano Giuntoli starebbe attenzionando un giovanissimo, classe 2004, che gioca in Serie D, nel Gozzano. Si tratta di Michael Olabode Kayode, difensore centrale di nazionalità italiana. Sul calciatore non c'è solo il Napoli, ma diverse realtà importanti di Serie A e di B.

