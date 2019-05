Cena di fine anno SSC Napoli. Discorso di ADL: "Entusiasta di aver trovato un allenatore come Carlo", Ancelotti e Mertens si scatenano al karaoke, poi la torta [FOTO e VIDEO CN24]

Comincia la cena a Villa D'Angelo in via Falcone, zona collinare di Napoli. Gli azzurri si sono ritrovati come di consueto nella cena di fine stagione calcistica. Ultime due giornate di campionato e poi ci sarà il rompete le righe da parte di Ancelotti, con appuntamento fissato per il ritiro di Dimaro il 6 luglio.

Aurelio De Laurentiis, Carlo Ancelotti, Cristiano Giuntoli, lo staff tecnico e dirigenziale, insieme ai calciatori e alle loro rispettive mogli e compagne hanno brindato alla fine dell'anno calcistico concluso con il secondo posto in campionato e i quarti di Europa League.

00:00 - Ancelotti dopo la cena: "Fantastica e divertentissima serata con la famiglia del Napoli!"

23:27 - Arriva la torta: via al taglio con ADL e mister Ancelotti [VIDEO]

23:19 - Lorenzo Insigne canta 'Yes i know my way' insieme ai compagni di squadra Gaetano e Luperto

23:12 - Sorgentone ha scatenato gli animi: parte il karaoke con Ancelotti e Mertens in "Fuoco nel fuoco"

23:01 - C'è la pizza targata Sorbillo: Younes e Ounas all'assaggio [VIDEO]

22:47 - Quante risate a Villa D'Angelo: Mertens scatenato con Younes! [FOTO]

22:40 - Tommaso Starace e Kalidou Koulibaly ballono e si scatenano sulla musica di Sorgentone

22:33 - Cena SSC Napoli, ecco il live show di Sorgentone da IGT: canta anche O' Sarracino! [VIDEO]

22:30 - Meret, Maksimovic e Koulibaly in posa: c'è anche uno scatto della sala

22:22 - Emozioni a Villa D'Angelo, nella sala viene fatto vedere un video con le giocate più belle di questa stagione

22.16 - Anche il comico Ciro Giustiniani è presente alla cena e si scatta una foto in compagnia di quattro azzurri: Chiriches, Milik, Zielinski e Gaetano

21:56 - Tra gli ospiti Antonio Sorgentone di Italia's Got Talent che comincia le prove al pianoforte da D'Angelo Santa Caterina

21:15 - L'algerino Faouzi Ghoulam lascia la cena e Villa D'Angelo: c'è il Ramadam in corso e per questo è andato via

21:01 - Aurelio De Laurentiis e il suo discorso da Villa D'Angelo, riportato dal profilo Twitter del club azzurro: “È stata un’annata bellissima grazie al lavoro di tutti voi presenti. Sono entusiasta di aver trovato un allenatore come Carlo che è stato bravissimo perché ha saputo prendervi per mano e convertirvi ad un altro tipo di gioco“.

20:49 - Il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato la cena con un suo discorso: c'è stato il ringraziamento alla squadra e a mister Ancelotti, soprattutto per aver dato modo a tutti di poter giocare.

20:47 - Cena Ssc Napoli, che sorrisi per gli azzurri: Mertens con Younes, poi Milik e Zielinski [FOTO]

20:34 - Un gruppetto di tifosi, 15 in tutto, sono arrivati a Villa D'Angelo con la speranza di poter scattare una foto con i propri idoli: sono ancora fuori i cancelli di Villa D'Angelo nonostante l'inizio della cena

20:29 - Tutti gli azzurri, tutto lo staff con De Laurentiis e Ancelotti, si sono diretti all'interno della sala: parte la cena di fine anno!

20:15 - Tra gli ultimi ad arrivare Kalidou Koulibaly. Intanto sta per arrivare anche Ghoulam, l'ultimo degli azzurri

20:02 - Ecco anche Malcuit!

20:00 - Accompagnato da un taxi, ecco anche Amadou Diawara

19:54 - Ecco Gaetano!

19:53 - Insigne e Allan, con le rispettive mogli, arrivano a Villa D'Angelo. Un tifoso allo scugnizzo azzurro: "Insigne resta con noi!"

19:45 - Delirio a Villa D'Angelo, è arrivato Mertens di rosa vestito. Ecco anche Younes! I due, simpaticamente, entrano mano nella mano

19:43 - Un minuto dopo, ecco spuntare Maksimovic e Mario Rui

19:42 - Arrivati, in rapida successione, sia Carlo Ancelotti con la moglie che il presidente Aurelio De Laurentiis: è ormai tutto pronto!

19:41 - Accompagnato dalla sua Laura, spunta anche Verdi

19:40 - C'è Milik!

19:38 - Arrivato anche Davide Ancelotti con moglie

19:35 - Ecco spuntare da un taxi anche Raul Albiol

19:33 - Da Castel Volturno sono arrivati i due bus contenenti lo staff azzurro, ma anche Meret, Karnezis e Luperto. Fabian Ruiz e Callejon, invece, sono arrivati in taxi

19:30 - Spunta dal taxi Vlad Chiriches che porta un vistoso tutore al braccio. Arrivato anche Ounas con la sua compagna

19:28 - Ecco anche il dottor Alfonso De Nicola

19:25 - Tra i calciatori, il primo ad arrivare è Piotr Zielinski

19:17 - Arrivato anche Antonio Sorgentone, pianista che ha vinto Italia’s got talent

19:15 - Arrivato a Villa D'Angelo, Alessandro Formisano, Head of Operation, Sales & Marketing del Napoli

All'evento prendono parte complessivamente 120 persone con alcuni artisti impegnati ad allietare la serata, tra balli e risate. È previsto anche un momento karaoke. Alla cena partecipano anche le compagne dei calciatori.

Ormai completamente allestito il locale che ospiterà gli ospiti azzurri. Menu definito, con la solita torta per festeggiare.

Allieteranno la serata i Sud 58, Ciro Giustiniani, Peppe Laurato e Rosaria Mele di Made in Sud, Antonio Sorgentone, vincitore di Italia's Got Talent, oltre allo speaker Daniele "Decibel" Bellini e ci sarà anche il momento Karaoke. Alla cena saranno presenti pure le compagne dei calciatori.