Cena SSC Napoli - Si è scatenato il karaoke a Villa D'Angelo! Dopo la brillante prestazione canora del duetto Carlo Ancelotti - Dries Mertens sulle note di Eros Ramazzotti, tocca a Lorenzo Insigne che canta con Luperto e Gaetano. "Mister, dice Lorenzo che non conosce l'inglese", scherza 'Decibel' Bellini scegliendo la canzopne da far cantare all'attaccante napoletano. La scelta ricade su Pino Daniele e la sua Yes I Know My Way, clicca su play per guardare il video: