Cena SSC Napoli 2019, a Villa D'Angelo si è svolta questa sera nella splendida cornice di via Aniello Falcone il solito e conviviale saluto a tavola tra i giocatori azzurri. Padrone di casa come sempre il presidente Aurelio De Laurentiis, che come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, ha iniziato la cena con parte del suo discorso. In particolare c'è stato un ringraziamento alla squadra e al mister Ancelotti per aver fatto giocare tutti nel corso della stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA