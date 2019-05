Cena SSC Napoli, Ghoulam lascia anzitempo Villa D'Angelo per via del Ramadan

Cena SSC Napoli 2019, a Villa D'Angelo come ogni anno è andata in scena questa sera la riunione con cena e saluti per la fine della stagione calcistica. Nella splendida cornice di via Aniello Falcone, presenti tutti gli azzurri che hanno preso parte al banchetto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però, un azzurro ha preferito lasciare anzitempo la cena dopo aver salutato tutti i suoi compagni, membri dello staff e dirigenti. Si tratta di Faouzi Ghoulam, che in regime di Ramadan ha preferito non prendere parte alla cena che prevedeva portate succulenti e piatti luculliani.

