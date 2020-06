De Laurentiis: "Gattuso? Un guerriero! Se fa bene, appuntamento ad agosto a Capri: potremmo parlare di rinnovo per 3-4 anni!"

Mercato Napoli ultimissime: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

ADL ha confessato la sua volontà di prolungare il contratto di Gennaro Gattuso, fissando anche gli obiettivi stagionali: far bene in Coppa Italia e Champions e recuperare qualche posizione in campionato.

Gattuso è più compatibile con la realtà calcistica napoletana?

Torniamo a Gattuso.

Quindi, confermato?

«Gli avevo fatto un contratto di un anno e mezzo nel quale era contemplata la via di fuga per entrambi. Non abbiamo avuto bisogno di ricorrervi. Se facciamo bene in coppa Italia e in Champions e recuperiamo qualche posizione in campionato, gli do appuntamento a inizio agosto a Capri dove potremmo parlare di un allungamento di tre, quattro stagioni»